Tarihi yapı restore edilirken çöktü
Diyarbakır'da, tarihi yapının restorasyon çalışmasında iç kısımda meydana gelen çökme sonucu 2 işçi, yaralandı.
Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi Köprülü Sokak’ta zemin katta yapılan restorasyon çalışması sırasında çökme oldu.
Beton bloklarla birlikte, bodrum kata düşen isimleri öğrenilemeyen 2 işçi yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı işçiler, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Restorasyon yapılan bölgede de çalışmalar durduruldu. (DHA)