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Tarım aracı şarampole devrildi: 1 ölü

Sakarya’da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Tarım aracı şarampole devrildi: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarım aracının şarampole devrildiği kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Taşyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Ergün Yazıcı’nın kontrolünü yitirdiği tarım aracı, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, aynı aileden sürücü Ergün Yazıcı, Emine Yazıcı, Erkin Yazıcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Emine Yazıcı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. (DHA)

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