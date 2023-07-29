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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı

Malatya'nın Darende ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı

Malatya’da kaza, öğle saatlerinde Günpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı Abit A., yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Hatem B.’nin (27) kullandığı  otomobil, çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki tarım işçilerinin de arasında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

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