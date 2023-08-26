Abone Ol

Tartıştığı amcasının kafasına kazmayla vurdu

Düzce'de yeğeni tarafından başına kazmayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tartıştığı amcasının kafasına kazmayla vurdu

Çakırlar Mahallesi’nde S.Ü. (60) ile yeğeni İ.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü, amcasını başına kazmayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan amca, hastaneye kaldırıldı. S.Ü’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.Ü’nün işlemleri sürüyor. (AA)

Erzurum'da bir kişi, sabah polise şikayet ettiği husumetlisini, öğleden sonra öldürdüİlginizi ÇekebilirErzurum'da bir kişi, sabah polise şikayet ettiği husumetlisini, öğleden sonra öldürdüAnnesini döven babasını öldürdü: Yıllarca bize eziyet ettiİlginizi ÇekebilirAnnesini döven babasını öldürdü: Yıllarca bize eziyet etti
X Reklam