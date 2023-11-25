Tartıştığı annesini öldüren çocuk tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Umurça Mahallesi Yaka Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, D.D. ile 47 yaşındaki annesi Figen B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.D., annesini bıçakladı.
Yaralı halde evinin bahçesine çıkan Figen B.’nin çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatı kaybettiği belirtlendi. D.D. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının savcılıkta ve mahkemede ifade vermediği, susma hakkını kullandığı öğrenildi. (AA)