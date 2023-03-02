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Tartıştığı husumetlisini öldürdü

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.

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Tartıştığı husumetlisini öldürdü

İlçenin Akçalar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen İ.Ç. (37) ile Ömer Şehzade (35) arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada İ.Ç’nin tabancayla ateş açtığı Şehzade, göğsünden vurularak ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli İ.Ç. ise polislerce kısa sürede yakalandı. (AA)

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