Tartıştığı husumetlisini öldürdü
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, hayatını kaybetti.
İlçenin Akçalar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen İ.Ç. (37) ile Ömer Şehzade (35) arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada İ.Ç’nin tabancayla ateş açtığı Şehzade, göğsünden vurularak ağır yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli İ.Ç. ise polislerce kısa sürede yakalandı. (AA)