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Tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurdu

Muğla'da alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki iş arkadaşı arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi tüfekle vuruldu.

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Tartıştığı iş arkadaşını tüfekle vurdu

Fethiye'nin Babataşı Mahallesi’nde emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., otomobilindeki tüfekle Y.K.’ye ateş etti.

Göğsünden vurulan Y.K., olay yerine gelen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tüfeği atarak olay yerinden kaçan şüpheli İ.K.’nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. (AA)

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