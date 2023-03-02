Tartıştığı karısını bıçakladı
Edirne'de karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Yeniimaret Mahallesi’nde oturan K.K. karısı S.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, K.K, eşi S.K’yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan S.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan K.K. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. (AA)