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Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

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Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

İlçeye bağlı Mersindere Mahallesi’nde yaşayan Alirıza Aydoğan (55) ile eşi Serap Aydoğan (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap’ı bıçakla ağır yaralayarak evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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