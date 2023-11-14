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Tartıştığı kiracısını öldürmüştü… Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde tartıştığı kiracısını tabancayla öldürdükten sonra saklandığı ormanlık alanda gözaltına alınan 79 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

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Tartıştığı kiracısını öldürmüştü… Tutuklandı

İzmir'de kiracısını öldürüp olay yerinden kaçarak Demirci Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yakalanan 79 yaşındaki H.İ.U’nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öldürülen 38 yaşındaki Ahmet Alkan.

Öldürülen 38 yaşındaki Ahmet Alkan.

Ayrancılar Mahallesi’nde önceki gün Ahmet Alkan ile ev sahibi H.İ.U. arasında tartışma çıkmış, H.İ.U, tabancayla Alkan’ı öldürmüştü. Şüpheli, olay yerinden kaçmıştı. (AA)

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