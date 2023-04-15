Abone Ol

Tartıştığı kişiyi ve karısını vurdu

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tartıştığı kişiyi ve karısını vurdu

Uzunyol köyünde M.K. ile Hasan Sökmen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. tabancayla Hasan ve eşi Nimet Sökmen’e ateş etti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Hasan Sökmen olay yerinde hayatını kaybederken Nimet Sökmen ise yaralandı. Nimet Sökmen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şenpazar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

Baba ve kızı feci şekilde can verdiİlginizi ÇekebilirBaba ve kızı feci şekilde can verdiSokakta kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybettiİlginizi ÇekebilirSokakta kanlı saldırı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam