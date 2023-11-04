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Tartıştığı kocasını bıçakla katletti

Kayseri Kocasinan'da M.U. adlı kadın evde tartıştığı kocasını bıçakladı. Ahmet U. olay yerinde yaşamını yitirirken eşini katleden kadın gözaltında.

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Tartıştığı kocasını bıçakla katletti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi’ndeki apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U, eşini bıçakladı. Ahmet U, olay yerinde hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli kadın gözaltına alındı. (AA)

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