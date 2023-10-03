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Tartıştığı kocasını bıçakladı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

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Tartıştığı kocasını bıçakladı

13 Mart Mahallesi’ndeki evlerinde ismi öğrenilemeyen kadın ile eşi N.S. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, eşi N.S’yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan N.S. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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