Tartıştığı komşusunu öldüren polis tutuklandı

Kilis'te tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i (50) tabancayla ateş ederek öldüren polis memuru Mahmut Yıldırım (47), tutuklandı.

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Kilis’te gerçekleşen olay, Yaşar Aktürk Mahallesi’nde dün sabah meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mahmut Yıldırım, taşındığı ve kalan eşyalarını almak için geldiği apartmanın önünde araç park etme nedeniyle daha önce de tartıştığı komşusu Hamdi Öten ile karşılaştı.

İkili arasında yeniden çıkan tartışma sırasında Mahmut Yıldırım, tabancasıyla Öten’e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, polis memuru Mahmut Yıldırım ise gözaltına alındı.

‘HER TARTIŞMADA AĞIR HAKARETLER EDİYORDU’

Emniyetteki sorgusunda, Öten’in dolmuş şoförlüğü yaptığını ve sürekli aracını apartmanın girişine park ederek çıkışlara engel olduğu için tartıştıklarını anlatan Mahmut Yıldırım,

“Sürekli aramızda tartışma vardı. Her tartışmada ağır hakaretler ediyordu. Salı günü apartmandan taşındık ve başka bir daireye gittik.

Dün sabah evde kalan bazı eşyalarımızı almak için apartmana gittik. Bu sırada sokakta Hamdi Öten ile karşılaştık. Kendisini yine bana hakaretler etti ve ardından eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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