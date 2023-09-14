Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürmüştü… Adliyeye sevk edildiler

Bursa'da tartıştığı Engin Yılmaz'ı, götürdükleri ormanda tabancayla başından vurarak öldüren dayısı Hayrullah A. ile olaya karışan halasının çocukları Mehmet E., Serkan E. ve Serdar E., adliyeye sevk edildi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı Engin Yılmaz’ı (35), götürdükleri ormanda tabancayla başından vurarak öldüren dayısı Hayrullah A. (41) ile olaya karışan halasının çocukları Mehmet E., Serkan E. ve Serdar E., geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Engin Yılmaz, tartıştığı dayısı Hayrullah A. ve halasının çocukları Mehmet E. ve Serkan E. tarafından 16 AYT 715 plakalı otomobille ormana getirildi.

Otomobilde konuşan Yılmaz ile dayısı Hayrullah A. arasında burada da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Hayrullah A., otomobilde yeğenine peş peşe ateş etti.

Mehmet E. ve Serkan E., kardeşleri Serdar E.’yi arayıp kendilerini bulundukları yerden almasını söyledi.

13 BOŞ KOVAN

Bu saldırı sonucunda Engin Yılmaz başından vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde 13 boş kovan bulundu.

Olayın duyulmasının ardından, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda, Engin Yılmaz’ın başına isabet eden 3 kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın tanıkları ve güvenlik kameraları incelemesi sonucunda, şüphelilerin kaçış aracının plakasının 16 ALU 345 olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, kent merkezinde durduruldu. Sürücü Serdar E. gözaltına alındı. Serdar E.’nin ifadesi üzerine diğer şüpheliler, Hayrullah A., Mehmet E. ve Serkan E. ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın nedeni olarak, Engin Yılmaz’ın, Hayrullah A. ile halasının çocukları Mehmet E. ve Serkan E.’den sürekli borç para aldığı, ancak borçlarını ödemediği iddia ediliyor. Son yaşanan tartışmanın bu borç meselesi nedeniyle çıktığı ve Hayrullah A.’nın yeğeni Engin Yılmaz’ı ormanda vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Şüpheliler, jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yeleklerle adliyeye sevk edildi. (DHA)