Abone Ol

Tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye para cezası

İstanbul'da güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi, araç 10 gün trafikten men edildi.

Yayınlanma: 20:39 - 01 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indirdiğine ilişkin olarak görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerde taksici ile yolcular arasında tartışma yaşandığı, şoförün bu sırada aracından bir cisim alarak müşterisini kovaladığı görülüyordu.

Kimliği tespit edildikten sonra yakalanan taksici İ.K’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Taksi de 10 gün süreyle trafikten men edildi. (AA)

 

'İş insanıyım' dedi, taksi şoförlerini dolandırdıİlginizi Çekebilir'İş insanıyım' dedi, taksi şoförlerini dolandırdıKısa mesafe, yolcu seçme, turistleri tercih etme... Taksiciler kendini savundu...İlginizi ÇekebilirKısa mesafe, yolcu seçme, turistleri tercih etme... Taksiciler kendini savundu...
X Reklam