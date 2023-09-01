Tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye para cezası
İstanbul'da güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indiren taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi, araç 10 gün trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsünün güzergah konusunda tartıştığı yolcuları araçtan indirdiğine ilişkin olarak görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerde taksici ile yolcular arasında tartışma yaşandığı, şoförün bu sırada aracından bir cisim alarak müşterisini kovaladığı görülüyordu.
Kimliği tespit edildikten sonra yakalanan taksici İ.K’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.
Taksi de 10 gün süreyle trafikten men edildi. (AA)