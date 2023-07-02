Tatil dönerken bulundukları araç devrildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tatilden dönen bir ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç devrildi, beşi çocuk yedi kişi yaralandı.
Kaza, Çerkezköy Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Samsun’da tatil yapan aile, dönüş yolunda Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybederek devrildi.
Sürücü Abdurrahman Aydoğdu, eşi Aygül ve çocukları F.A., Y.A., Y.E.A. S. A. ve F.A. yaralandı. Yaralılar, hızla olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.