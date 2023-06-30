Tatilcilere şok, site otoparkındaki iki araç yandı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında bulunan iki araç yanarak kül oldu.

Yaşar ANTER

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Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde Gümüşkum Tatil Sitesi otoparkında bu sabaha karşı önce otomobillerden biri aniden yanmaya başladı. Alevler daha sonra başka bir araca daha sıçradı.

Otoparkta birbirlerine yakın park edilen 2 araç bir anda alev topuna döndü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak 2 araç hurdaya döndü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunması yangının daha da büyümesini önlerken, çevrede korkulu anlar yaşandı.

FACİA SON ANDA ÖNLENDİ

“İtfaiye ekibi gecikmiş olsa yangın diğer araçlara, hatta yakındaki konutlara bile sıçrayabilirdi” diyen site sakinleri şunları söyledi:

“İtfaiye Güllük'ten geliyor. Yaz aylarında Boğaziçi Mahallesi’nin yanı sıra Dörttepe, Meşelik ve Güvercinlik mahallelerinde nüfus artışı yaşanıyor. Özellikle yaz ayları için herhangi bir yangına daha kısa sürede müdahale edilebilmesi için geçici bir itfaiye merkezi kurulmasını bekliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bu talebimizi buradan iletiyoruz.”

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