Tatilden dönen arkadaşlar birbirine saldırdı

Konya'da, Antalya'dan tatilden dönen 3 arkadaşın arasında Seydişehir ilçesine geldiklerinde kavga çıktı. Otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu, kendisine sopayla saldıran Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Tekeyi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Seydişehir Antalya karayolu Marangozlar Kavşağında meydana geldi.

Hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinin önünde otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu ile aynı araçta bulunan arkadaşları Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Topçu, kendisine sopayla saldıran arkadaşları Kalaycı ile Tekeyi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 arkadaş, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 arkadaşın bayram tatili için gittikleri Antalya’dan Konya’ya döndükleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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