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Tatile geldiği evde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen İsmail Aydemir (62), arkadaşları ile kaldığı yazlık dairenin banyosunda ölü bulundu.

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Tatile geldiği evde ölü bulundu

Olay, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi’ndeki yazlık sitede meydana geldi. İstanbul’dan tatil için gelen İsmail Aydemir, 2 arkadaşı ile birlikte daire kiralayıp siteye yerleşti.

ÖLÜ BULUNDU

Aydemir, bu sabah banyoya girip saatlerce çıkmayınca arkadaşları telaşlandı. Daha sonra banyoya giren arkadaşları, Aydemir’i hareketsiz buldu.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)

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