Tatili fırsata çevirip hırsızlık yaptılar

Denizli'de bayram tatilinde bir markette masa üstündeki cep telefonu ile bir otelde resepsiyondan nakit para çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Tespit edilen iki şüpheli evlerine operasyon yapılarak gözaltına alındı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'nin Pamukkale İlçesine bağlı Pamukkale Mahallesi’nde bir otelde ve markette yapılan hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Şüphelilerin, Kurban Bayramı tatili sırasında bir markette masa üstünde duran cep telefonunu hızlıca alıp uzaklaştıkları belirlendi. Aynı şüphelilerin bir otelde de resepsiyondan nakit para çaldıkları kamera kayıtlarına yansıdı. Bir süre etrafı kolaçan eden şüphelilerin resepsiyonun arkasına geçerek çekmeceden nakit çaldıkları görüldü.

Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kamera kayıtlarından şüphelileri belirledi. Daha sonra ilçenin Kocabaş Mahallesi'nde yaşadıkları tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerden Barış U (41)'nun daha önce de hırsızlık, kasten yaralama üç kez de uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Niyazi A (20)'nın ise iki kez hırsızlık, iki kez uyuşturucu suçu kaydı olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir Hırsızlık sırasında cüzdanını düşürünce...

İlginizi Çekebilir Gizlice gelip, kadın iç çamaşırlarını çaldı