TBMM Başkanı Şentop, iki maaşını depremzedeler için bağışladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınına telefonla bağlanarak depremzedeler için daha önce yapmış olduğu 3 maaşından ayrı olarak 2 maaşını daha bağışladı.

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Meclis Başkanı Şentop, ‘Türkiye Tek Yürek’ ortak yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımların yanı sıra 3 aylık maaşını AFAD’a bağışlayan ve Mecliste görev yapan tüm milletvekillerine ‘birer maaşlarını bağışlama’ çağrısı yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyası ortak yayınına telefonla bağlanarak iki maaşını da bu kampanyaya bağışladığını açıkladı. (DHA)

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