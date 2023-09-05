Abone Ol

Tehdit edilen sağlıkçıdan, dikkat çeken uzlaşma talebi

Kırklareli'nde bir sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta ile "elektrokardiyografi (EKG) cihazı bağışı" şartıyla uzlaştı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tehdit edilen sağlıkçıdan, dikkat çeken uzlaşma talebi

Kırklareli’de sağlık çalışanı B.Ç, tedavi amacıyla aile sağlığı merkezine müracaat eden S.B’ye tıbbi müdahalede bulunduğu sırada tartışma çıktı.

Şüpheli S.B’nin tehdit ettiği sağlık çalışanı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Sağlık çalışanı B.Ç, uzlaştırmacıya çalıştığı merkeze şüphelinin “EKG cihazı bağışı” yapması halinde uzlaşacağını iletti.

Teklifi kabul eden şüpheli, uzlaştırma kararı kapsamında EKG cihazı bağışında bulundu. (AA)

Hastaya müdahaleye giden sağlıkçı merdivenden itildiİlginizi ÇekebilirHastaya müdahaleye giden sağlıkçı merdivenden itildiYine doktora saldırdılar! 3 gözaltıİlginizi ÇekebilirYine doktora saldırdılar! 3 gözaltı
X Reklam