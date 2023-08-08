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Tekirdağ’daki bazı plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı.

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Tekirdağ’daki bazı plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı

Şarköy Kaymakamlığı, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda bugün ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak vatandaşları uyarıyor.

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