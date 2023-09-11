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Tekne bakımı yaparken elektriğe kapılarak can verdi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, tekne bakımı sırasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti, onu kurtarmak isteyen arkadaşı tedavi altına alındı.

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Tekne bakımı yaparken elektriğe kapılarak can verdi

İzmir’de Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda tekne bakımı yapan Tuna Güzey (44) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden Ferhat Ketenci (45) de arkadaşını kurtarmak istediği sırada elektrik akımına kapılırken, çevredekiler durumu sağlık ekibine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki arkadaş, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tuna Güzey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ketenci’nin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. (AA)

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