Telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandırdılar

Şanlıurfa'da, ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandırdığı belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların dolandırılmasıyla ilgili ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, bungalov ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiden toplam 830 bin lira dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği 4058 ayrı hesap hareketinde yaklaşık 80 milyon lira para trafiği olduğu belirlendi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerine devam ediyor. (AA)

İlginizi Çekebilir 15 yaşındaki liseli dolandırıcı kurbanı: Altınları bozdurdu