Telefon dolandırıcısına evdeki Euro ve altınları elleriyle teslim etti

İstanbul Küçükçekmece'de telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya inanan G.G.A.A., evde bulunan 40 bin Euro ile 300 gram altını teslim etti.

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Küçükçekmece’de 30 Ağustos’ta polise başvuran mağdur G.G.A.A., telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdur ifadesinde “Beni arayıp polis olduğunu söyledi. Terör örgütü soruşturmasına adımın karıştığını, temize çıkmam için evde bulunan para ve altınları kendisine teslim etmemi istedi. Kontrol edip bana geri vereceklerdi. Ancak para ve altınları alıp ortadan kayboldular” dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis para ve altınları alan kişinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheli Bülent Y.(31) gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda şüphelinin daha önceden de benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli Bülent Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. (DHA)