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Telefonun düştüğünü gördü, taksiyi durdurup çaldı

Esenler'de taksi ile sokaktan geçen bir kadın, o anda binadan çıkan S.K.'nın düşürdüğü telefonu fark ederek aracı durdurdu. S.K. binadan uzaklaşırken, taksiden inen kadın telefonu çalarak aynı araçla sokaktan uzaklaştı.

Yayınlanma: 11:05 - 13 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İstanbul, Esenler’de gerçekleşen olay, 8 Ağustos Salı günü saat 16.45 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi’nde meydana geldi.

S.K. isimli kadın apartmandan çıktığı esnada telefonunu yere düşürdü. S.K. yere düşen telefonunu fark etmeden yoluna devan ederken, o esnada taksiyle sokaktan geçen başka bir kadın telefonu fark etti. Taksiden inen kadın telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti. Telefonun çalındığını fark eden S.K. polise giderek şikayette bulundu.
(DHA)

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