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TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi yaralandı

 TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi yaralandı

Trafik ışıkları ve yaya geçidinin bulunmadığı TEM Otoyolunda karşıya geçmeye çalışan Süheyla M’ye sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada Süheyla M. yaralandı, otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi.

Hastaneye kaldırılan Süheyla M’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. (AA)

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