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TEM Otoyolu’nda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı

Esenler'de trafik kazasına işlem yapan emniyet aracına otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 polis memuru yaralandı.

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TEM Otoyolu’nda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 polis yaralandı

TEM Otoyolu Esenler mevkisinde Edirne istikametinde seyreden Ferdi Ağdaş (43) yönetimindeki otomobil tek taraflı kaza yaptı.

Olay yerine sevk edilen emniyet görevlilerinin kaza işlemlerini yaptığı sırada aynı yönde seyreden Berivan Y’nin kullandığı otomobil, ilk olarak Ağdaş’ın aracına daha sonra polis ekibinin aracına çarptı.

Yaralanan Ağdaş ve bir polis memuru hastaneye kaldırıldı. Ferdi Ağdaş, hastanede hayatını kaybederken polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü Berivan Y. olay yerinden kaçtı, otomobilde bulunan bir kadın ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Edirne istikameti, ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yeniden açıldı.

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