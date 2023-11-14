TEM’de yalpalayarak devrilen TIR’ın görüntüsü dehşete düşürdü
Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki bir TIR bir anda yalpalarak kontrolden çıktı. Devrilip yol kenarına savrulan TIR nedeniyle yavaşlayan araçlar ise zincirleme kazaya neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi...
TEM’in Gebze geçişinde Dindar B. idaresindeki ilaç yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yalpalamaya başladı. Sürücü Dindar B. aracı toparlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yol kenarına savrulan TIR devrildi.
Bu sırada devrilen TIR’a çarpmamak için yavaşlayan Zeynep A. yönetimindeki 3 otomobile ise arkasından gelen Yusuf D. idaresindeki kamyonet çarptı. Kazada, devrilen TIR’ın sürücüsü Dindar B., otomobil sürücüsü Zeynep A. ve yanında bulunan Masal K. ile Ada A. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı.