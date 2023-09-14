Temel kazarken göçükte kaldı
Yozgat'ta ahır tamiratı yapan Nurettin Pusmaz, temelde meydana gelen göçükte kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçükten çıkarılan Pusmaz, hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gevrek köyünde meydana gelen olayda ahır tamiratı yapan Nurettin Pusmaz, kazdığı temelde göçük altında kaldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçükten yaralı olarak çıkarılan Pusmaz, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Pusmaz’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. (AA)