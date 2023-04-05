Abone Ol

Temizlik için geldiği 7 evi soydu

Zonguldak'ta 7 evden yaklaşık 460 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Temizlik için geldiği 7 evi soydu

Zonguldak kent merkezi ve Kozlu ilçesinde temizlik yapmak için girilen evlerden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu kimliği tespit edilen şüpheli H.Ü. (39) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

Aynı minibüs durağında 3 kişiyi soydu, tutuklandıİlginizi ÇekebilirAynı minibüs durağında 3 kişiyi soydu, tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam