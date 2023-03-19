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Temizlik yaparken 4’üncü kattan düşen kadın öldü

İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik yaparken dengesini kaybedip dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti. 

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Temizlik yaparken 4’üncü kattan düşen kadın öldü

Olay, saat 14.20 sıralarında Çırpıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki pencere camını silen Zeliha Z. dengesini kaybederek yere düştü.

Komşularının durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zeliha Z. kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor. (DHA)

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