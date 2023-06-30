Terastan düşen Sema ağır yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 4 katlı bir binanın terasından düşen 19 yaşındaki Sema Güleser Tosun ağır yaralandı.
Olay, Alaylar 2 Mahallesi’nde saat 10.00 sularında meydana geldi. Sema Güleser Tosun, iddiaya göre terasta etrafı izlerken dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tosun’un durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)