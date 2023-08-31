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Terör operasyonu: 33 kişi yakalandı

Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

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Terör operasyonu: 33 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son bir haftada Yunanistan’a kaçmak isteyen 3ü PKK/KCK terör örgütü, 30u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 33 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 32 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

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