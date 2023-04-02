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Tezgah açma kavgasında kan döküldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tezgah yeri sebebiyle seyyar satıcılar U.A. ile N.H., arasında tezgah yeri açma kavgası çıktı.

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Tezgah açma kavgasında kan döküldü

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’nde kurulan ikinci el oto pazarında, seyyar satıcılar arasında tezgah yeri açma nedeniyle bir kavga yaşandı. Bu kavgada U.A. ve N.H. arasında tartışma çıktı ve U.A. aldığı bir bıçakla N.H.’yi yaraladı.

Olayın ardından N.H. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri U.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Kavganın sebebi olarak seyyar satıcıların tezgah yeri konusunda anlaşmazlığı gösterildi. (DHA)

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