Tezgah açma kavgasında kan döküldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tezgah yeri sebebiyle seyyar satıcılar U.A. ile N.H., arasında tezgah yeri açma kavgası çıktı.
Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’nde kurulan ikinci el oto pazarında, seyyar satıcılar arasında tezgah yeri açma nedeniyle bir kavga yaşandı. Bu kavgada U.A. ve N.H. arasında tartışma çıktı ve U.A. aldığı bir bıçakla N.H.’yi yaraladı.
Olayın ardından N.H. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri U.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Kavganın sebebi olarak seyyar satıcıların tezgah yeri konusunda anlaşmazlığı gösterildi. (DHA)