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THY’den deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı

Türk Hava Yolları (THY) 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.

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THY’den deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı

Deprem bölgesindeki biletlere iptal ve değişim hakkı geldi. THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz.” (DHA)

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