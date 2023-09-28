Ticari araçlar çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Mirzali Y. idaresindeki 23 KB 147 plakalı hafif ticari araç, Gündeğdi köyü yolunda Yavuz K’nin kullandığı 06 FK 0757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 4’ü ağır 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)