TIR devrildi, şoför viyadükten aşağı düşerek öldü

Uşak'ta, mısır yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü, viyadükten düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz Köprüsü’nde meydana geldi. TIR’ın sürücüsü olan Ramazan Nizamoğulları (43), direksiyon kontrolünü kaybederek köprü kenarındaki korkuluklara çarptı. TIR daha sonra iki viyadük arasındaki boşluğa devrildi ve alev aldı.

Sürücü Nizamoğulları, viyadükten dere yatağına düşerek yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak Nizamoğulları, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tırdaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (DHA)