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TIR ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tır ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

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TIR ile işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AAT 56 plakalı tır ile 45 J 5031 plakalı işçi servisi, Alaşehir-Salihli yolu Çağlayan mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

23 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanıyor. (AA)

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