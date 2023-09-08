TIR’a arkadan çarptılar: Çifti ölüm ayırdı…
Konya'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.
Konya’da gerçekleşen kaza, saat 12.30 sıralarında Konya-Beyşehir kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Çevik idaresindeki 42 BT 881 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nimet E.’nin kullandığı 33 BTP 77 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın kasasının altına giren otomobil sürücüsü Mesut Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan eşi Şükrüye Çevik ise ağır yaralandı. Şükrüye Çevik, olay yerine gelen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
TIR şoförü Nimet E.’nin ifadesine başvurulurken, Mesut Çevik’in cesedi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)