Abone Ol

TIR’da 24 kilo ecstasy ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da 24 kilo ecstasy ele geçirildi.

Yayınlanma: 12:33 - 23 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Almanya’dan yola çıkan bir TIR, Türkiye’ye giriş yapmak için Bulgaristan üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısına geldi. Şüpheli görülen TIR, pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin sonrasında narkotik dedektör köpek eşliğinde arandı.

Dedektör köpek, şoför yatağının üzerindeki valize tepki verdi. İncelenen valizde, şeffaf poşetler içinde renkli haplar olduğu görüldü. Hapların ecstasy olduğu anlaşıldı. Toplamda 24 kilo ecstasy ele geçirildi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. (DHA)

Sosyete güzeli uyuşturucu kaçakçılığından 2 yıl hapis cezası aldıİlginizi ÇekebilirSosyete güzeli uyuşturucu kaçakçılığından 2 yıl hapis cezası aldıİmamoğlu'ndan iktidara: O insanlar uyuşturucu baronu çıkıyorİlginizi Çekebilirİmamoğlu'ndan iktidara: O insanlar uyuşturucu baronu çıkıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Almanya Bulgaristan Cumhuriyet Edirne köpek Ticaret Bakanlığı Türkiye
X Reklam