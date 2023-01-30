TIR’daki zemin ahşabından 163 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul’da zehir tacirleriyle mücadele eden polis ekiplerince, 4 ilçede 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 163 kilo mariuhana ve yaklaşık yarım milyon hap ele geçirildi.

Habip ATAM

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Uyuşturucu satıcılarını engellemeye yönelik çalışma yapan İstanbul Narkotik Polisi, 23-29 Ocak tarihleri arasında Kartal, Büyükçekmece, Sultangazi ve Şişli'de 5 ayrı operasyon düzenledi. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4’ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU DEDEKTÖR KÖPEK BULDU

Polisin yaptığı operasyonlarda bir TIR'da yapılan arama dikkat çekti. Polis kameralarına yansıyan arama görüntülerinde, uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpek kullanıldığı görülüyor. Dedektör köpek ‘Kimi’ TIR zemininde tepki verince, ahşap levhalar yerlerinde sökülüyor. Polis ekiplerinin ikiye ayırdığı levhalardan marihuana cinsi uyuşturucu çıktığı görülüyor.

483 BİN CAPTAGON HAP

TIR'da ele geçirilen uyuşturucunun 163 kilo olduğu öğrenilirken, farklı adreslere düzenlenen diğer baskınlarda ise 483 bin captagon ve yeşil reçeteyle satılması şart olan 520 sentetik narkotik içerikli hap ele geçirildi.

BEŞ TUTUKLAMA

Operasyonlar kapsamında polisin gözaltına aldığı 7 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.

67 GÖZALTI

Norkotik ekipleri aynı dönemde il genelinde 22 operasyona daha imza attı. Farklı cins ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 67 şüpheliden 46'sı cezaevine gönderildi.