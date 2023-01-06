TIR’ın altında kalan bebek hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR'ın altında kalan 16 aylık Hicran yaşamını yitirdi.
Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi’nde 16 aylık Hicran Bozkurt, evinin önünde oynarken park halindeki TIR’ın arkasına geçti. Aracı hareket ettiren şoför Mehmet B, yeğeni olan bebeği fark etmedi. TIR’ın altında kalan Hicran’ı gören çevredekilerin uyarısıyla şoför aracı durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtulamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet B.’nin ifadesinde, “Bu vicdan azabı ömür boyu yeter bana. Keşke TIR’ı almasaydım, keşke TIR yansaydı, devrilseydi de yeğenim Hicran’a bir şey olmasaydı” dediği öğrenildi.