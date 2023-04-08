TIR’la taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarpıp, öldü
Trabzon'un Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerinde ayaktayken başı üst geçide çarpan Ahmet Saltık (45), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı mevkisinde meydana geldi. Rize-Trabzon istikametine seyir halinde 61 ADM 806 plakalı TIR’la taşınan balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık, başını, fark etmediği üst geçidin beton bloğuna çarptı.
Durumu fark eden TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Saltık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Saltık’ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Balıkçı teknesinin taşındığı TIR ise yoluna devam etti. DHA