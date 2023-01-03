“TMSF çalışanıyız” diye tanıtıp dolandırıcılık yaptılar

İstanbul'da kendilerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan üç sanığın cezası belli oldu.

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İstanbul’da, 2018’in Ağustos ayında yaşanan dolandırıcılık olayında iddiaya göre Faruk Özbir, Kamuran Demir ve Ömer Enes Çırçır isimli 3 şüpheli, kendilerini TMSF çalışanı olarak tanıtarak, TMSF’de el konulan araçların satışına ait ihalelere kapalı zarf usulü ile katılımlarını sağlayabileceğini ve bu araçlardan almalarına aracılık edebileceklerini söyleyerek M.D. ile M.G.’yi toplamda 30 bin lira dolandırdı.

Şüphelilerin TMSF’de çalıştığına inanan M.D. ile M.G., araç satışına ilişkin teklif vermek için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Şüphelilere toplam 30 bin lira para veren M.D. ile M.G., herhangi bir icra dairesinin adının yazmadığı bir belge aldı. Belgeleri aldıktan sonra işlemlerinin tamamlandığını düşünerek adliyeden ayrılan M.D. ile M.G., bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüphelilerden Kamuran Demir, dolandırıcılık eylemini diğer şüpheli Ömer Enes Çırçır’ın yaptığını iddia ederek suçlamaları reddetti.

Şüpheli Ömer Enes Çırçır ise tüm eylemleri Kamuran Demir’in gerçekleştirdiğini ve kendisini tehdit ettiği için bu duruma sessiz kaldığını söyledi. Diğer şüpheli Faruk Özbir ise verdiği ifadede olayla bir ilgisinin olmadığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan 3 şüpheli hakkında görülen davada karar çıktı.

5 YIL HAPİS VE 37 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde sanıkların mağdurların zararlarını karşıladıklarını belirtti. Heyet, sanıklar Faruk Özbir, Kamuran Demir ve Ömer Enes Çırçır’ın ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların cezasında iyi hal indirimi uygulayarak, ayrı ayrı 5’er yıl hapis cezası ve 37 bin 480 lira adli para cezası hükmetti. (DHA)