Tokat’ta başına taşla vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına taşla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Eski hastane binasının yıkılan bahçesinde bulunan cesedin Tuncay Erdoğar'a (33) ait olduğu belirlendi.

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Tokat’ın Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarı’nda bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde bugün saat 20.30 sıralarında 1 ceset bulundu.

Bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darbedilmiş erkek ile karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, hayatını kaybeden kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar’ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Polis Tuncay Erdoğar’ı öldüren kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı. (DHA)