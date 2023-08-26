Tokat’ta düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünde husumetli olan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Erbaa ilçesi Karayaka beldesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, para meselesi yüzünden husumetli olan Orhan Karagöl (25) ile Yusuf Çavdar (25) düğünde karşılaşınca tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Karagöl ve Çavdar yanlarında bulundurdukları tabancalarla birbirine ateş etti. Yusuf Çavdar kalbine isabet eden mermiyle yaşamını yitirirken, Orhan Karagöl ile düğünde misafir olan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)