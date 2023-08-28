Tokat’ta düğündeki cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünde çıkan kavgada yaşamını yitiren Yusuf Çavdar'ın (25), hayalet silah olarak bilinen ruhsatsız Glock marka tabancayla vurulduğu belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden cinayet şüphelisi Orhan Mert Karagöl (25) tutuklandı.

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Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 25 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Abdulsamet Ş.’nin düğününe giden Orhan Mert Karagöl ile para meselesi yüzünden husumetli olduğu beldede kasaplık yapan 4 çocuk babası Yusuf Çavdar arasında tartışma çıktı.

Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Mert Karagöl, Yusuf Çavdar’ı tabancayla kalbinden vurarak öldürdü. Açılan ateşte Orhan Mert Karagöl ile düğünde misafir olan Mustafa Anıl Y. (34) ve Aziz Atıl Y. (27) kardeşler de yaralandı.

Merminin kalçasına isabet ettiği Orhan Mert Karagöl, gelen ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne, kolundan ve yüzünden hafif yaralanan 2 kardeş ise Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yusuf Çavdar ise 26 Ağustos günü Karayaka beldesinde toprağa verildi.

ÇELİK YELEK VE BAŞLIKLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Jandarma olayla ilgili Orhan Mert Karagöl ile düğün sahibi Yavuz Ş., damat Abdulsamet Ş., Fatih K., Hüseyin Gökhan V., Murat S., Mustafa Anıl Y. ve Aziz Atıl Y.’yi gözaltına aldı. Orhan Mert Karagöl’ün cinayeti işlediği hayalet silah olarak bilinen ruhsatsız ‘Glock’ marka tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerden 5’i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken jandarmadaki işlemleri tamamlanan Orhan Mert Karagöl, Hüseyin Gökhan.V. ve Murat S. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Jandarma komandolar eşliğinde adliyeye getirilen Karagöl’e çelik yelek ve balistik başlık giydirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Karagöl tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA CIKTI

Olay sırasında Orhan Mert Karagöl ve Yusuf Çavdar’ın alkollü oldukları belirtildi. Karagöl jandarmadaki ifadesinde Çavdar’ın kendisine ‘dolandırıcı’ deyince kavganın çıktığını ve vurduğunu söyledi. (DHA)